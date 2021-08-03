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Главная » Украина » Спорт
01:29 16 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Шевченко ведет переговоры с футбольными клубами США

Три клуба чемпионата МЛС ведут переговоры о назначении Андрея Шевченко главным тренером.

Экс-руководитель сборной Украины может возглавить одну из американских команд перед началом нового сезона.

Регулярный чемпионат в нынешнем сезоне МЛС продлится до 7 ноября. Нового чемпиона определят до 11 декабря.

В августе Шевченко покинул сборную Украины, не продлив свой контракт с Украинской ассоциацией футбола. Сам тренер заявил, что хотел продолжить работу со сборной.

Под руководством Шевченко украинская национальная команда вышла в четвертьфинал Евро-2020.

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Тэги: футбол, США, Андрей Шевченко
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