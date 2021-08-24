Главная » Мир » Спорт
03:35 16 Сентября 2021 0 Комментарии
«Барселона» установила антирекорд в Лиге чемпионов
В Лиге чемпионов «Барселона» принимала «Баварию». Хозяева за всю встречу не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.
Мюнхенцы доминировали с первой до последней минуты.
Разгром каталонцев был неизбежным. Дубль Роберта Левандовского и гол Томаса Мюллера обеспечили баварцам комфортную победу – 3:0.
При этом футболисты «Барселоны» за всю встречу не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. У «Барсы» в рамках ЛЧ это впервые с сезона 2003/2004, когда начали вести подробную статистику.
Источник:
Тэги: футбол, ФК Барселона, антирекорд
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРЛондонский «Арсенал» установил антирекорд
24.08.2021 01:29
ТОРМесси перестал быть игроком «Барселоны»
01.07.2021 07:46
ТОР«Барселона» предложит «Ювентусу» двух футболистов в обмен на Роналду
24.06.2021 03:53