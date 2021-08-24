«Барселона» установила антирекорд в Лиге чемпионов

В Лиге чемпионов «Барселона» принимала «Баварию». Хозяева за всю встречу не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

Мюнхенцы доминировали с первой до последней минуты.

Разгром каталонцев был неизбежным. Дубль Роберта Левандовского и гол Томаса Мюллера обеспечили баварцам комфортную победу – 3:0.

При этом футболисты «Барселоны» за всю встречу не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника. У «Барсы» в рамках ЛЧ это впервые с сезона 2003/2004, когда начали вести подробную статистику.

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