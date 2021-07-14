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04:39 16 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Моргенштерн дважды попал в список лиц, которые угрожают нацбезопасности Украины

Министерство культуры Украины во второй раз внесло российского рэпера в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

В обнародованном на сайте министерства списке теперь есть Валеев Алишер Тагирович (запрещен въезд в Украину с 29.04.2021) и Моргенштерн Алишер Тагирович (с 15.09.2021).

13 сентября в Службе безопасности Украины отреагировали на анонс концертов Моргенштерна в ноябре этого года в Запорожье, Харькове и Киеве. СБУ подтвердила запрет гастролей российского рэпера в Украине.

Моргенштерн спровоцировал скандал во время выступления в Одессе в декабре 2019 года. В городе был объявлен траур по погибшим в пожаре в Одесском торгово-экономическом колледже. Рэпер назвал это «показухой» и призвал проводить проверки пожарной безопасности.

17 июня стало известно, что певец подал иск в Службу безопасности Украины из-за запрета въезжать в Украину.

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Тэги: рэпер, запрет на въезд
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