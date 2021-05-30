Главная » Мир » Спорт
05:46 16 Сентября 2021 0 Комментарии
WADA может исключить марихуану из списка запрещенных веществ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует пересмотреть статус канабиса в список запрещенных веществ, сообщает Reuters.
Американскую легкоатлетку отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 из-за следов марихуаны в крови
Инициировало рассмотрение вопроса антидопинговое агентство США (USADA), после того как 21-летнюю американскую легкоатлетку Ша’Карри Ричардсон отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 из-за следов марихуаны в крови.
При этом бегунья не отрицала вины и объяснила, что запрещенное вещество помогало справиться с потерей матери.
В 2022 году состоится специальное исследование этого вопроса.
Источник:
Тэги: марихуана, WADA
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРРоссию лишат чемпионата мира по стрельбе
30.05.2021 07:36
ТОРИз Белого дома уволили сотрудников, употреблявших марихуану
20.03.2021 20:00
ТОРВ Мексике полностью легализовали марихуану
12.03.2021 01:02