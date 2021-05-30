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05:46 16 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

WADA может исключить марихуану из списка запрещенных веществ

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует пересмотреть статус канабиса в список запрещенных веществ, сообщает Reuters.

Американскую легкоатлетку отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 из-за следов марихуаны в крови

Инициировало рассмотрение вопроса антидопинговое агентство США (USADA), после того как 21-летнюю американскую легкоатлетку Ша’Карри Ричардсон отстранили от участия в Олимпийских играх-2020 из-за следов марихуаны в крови.

При этом бегунья не отрицала вины и объяснила, что запрещенное вещество помогало справиться с потерей матери.

В 2022 году состоится специальное исследование этого вопроса.

Источник:
Тэги: марихуана, WADA
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