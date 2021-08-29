Бывший замгенпрокурора подтвердил, что Черновола убили

Он был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя.

По официальной версии, Вячеслав Черновол погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом



Лидер Народного руха Украины Вячеслав Черновол не погиб в автокатастрофе. Его убили после ДТП.

Об этом бывший заместитель генерального прокурора Украины Николай Голомша заявил в эфире «4 канала».

«Мы расследовали дело об убийстве Черновола… И установили, что Черновол был убит. Был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы и таким же кастетом добили водителя», – сказал он.

Голомша добавил, что причиной смерти Черновола стало не ДТП.

«Безусловно, не ДТП. Было установлено отключение подушек безопасности, подделку осмотра места происшествия, было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы раскрутили эксперта, который сказал, что он не проводил вскрытие тела Черновола», – сказал экс-заместитель генпрокурора.

Сын Вячеслава Черновола Тарас Черновол сообщил, что слова Николая Голомши соответствуют действительности, но отметил, что ничего нового в контексте дела о смерти Вячеслава Черновола Голомша не сообщил.

Вячеслав Черновол – украинский политический деятель, диссидент, журналист, в 2000 году был удостоен звания Герой Украины.

По официальной версии, Черновол погиб 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом, когда его автомобиль столкнулся с КамАЗом с прицепом, который разворачивался на шоссе. Погиб также водитель политика Евгений Павлов, пострадал пресс-секретарь.

Большинство друзей и сын политика, Тарас Черновол, убеждены, что это было политическое убийство.

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