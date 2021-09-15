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08:09 16 Сентября 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Time включил Навального в рейтинг самых влиятельных людей мира

Журнал Time включил оппозиционера Алексея Навального в топ-100 самых влиятельных людей мира.

Отбывающий срок в колонии политик попал в раздел «Кумиры» — в компании британского принца Гарри с супругой Меган Маркл, американской певицы Бритни Спирс и теннисистки Наоми Осаки.

Помимо этой, в списке еще пять категорий – «Первопроходцы», «Гиганты», «Лидеры», «Изобретатели» и «Деятели искусств». В них представлены основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск и глава корпорации Apple Тим Кук, певица Билли Айлиш и актриса Скарлетт Йохансон, криптомиллиардер Виталик Бутерин, а также сразу и президент США Джо Байден с вице-президентом Камалой Харрис, и его предшественник Дональд Трамп, и даже один из лидеров «Талибана» Абдул Гани Барадар.

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Тэги: Алексей Навальный
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