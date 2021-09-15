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Главная » Украина » Общество
10:40 16 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Две дозы COVID-вакцины получили 5 млн украинцев

С начала прививочной кампании привито почти 6,1 млн человек. Всего в Украине проведено свыше 11,1 млн прививок.

В Украине с начала прививочной кампании против пандемии коронавируса COVID-19 полностью иммунизировано 5 009 066 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 16 сентября.

С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них одну дозу получили – 6 097 683 человек. Всего в стране проведено 11 106 749 прививок.

При этом за минувшие сутки вакцинировано против COVID-19 118 786 человек, что существенно меньше показателя в среду. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы – 49 980 человек.

Отмечается, что в течение суток работало 899 мобильных бригад, 2 919 пунктов прививки, 321 центр вакцинации.

Вчера больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 59 943. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 36 679, AstraZeneca – 18 652 и Moderna – 3 512.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

  • Киев – 8185
  • Винницкая – 1955
  • Волынская – 772
  • Днепропетровская – 4935
  • Донецк – 2318
  • Житомирская – 1773
  • Закарпатская – 1350
  • Запорожская – 1642
  • Ивано-Франковская – 1381
  • Киевская – 2766
  • Кировоградская – 1096
  • Луганская – 1059
  • Львовская – 2360
  • Николаевская – 1250
  • Одесская – 2047
  • Полтавская – 1542
  • Ровенская – 1416
  • Сумская – 1612
  • Тернопольская – 880
  • Харьковская – 3561
  • Херсонская – 1293
  • Хмельницкая – 1366
  • Черкасская – 1485
  • Черновицкая – 774
  • Черниговская – 1375
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Тэги: вакцинация
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