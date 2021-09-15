Две дозы COVID-вакцины получили 5 млн украинцев
С начала прививочной кампании привито почти 6,1 млн человек. Всего в Украине проведено свыше 11,1 млн прививок.
В Украине с начала прививочной кампании против пандемии коронавируса COVID-19 полностью иммунизировано 5 009 066 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 16 сентября.
С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них одну дозу получили – 6 097 683 человек. Всего в стране проведено 11 106 749 прививок.
При этом за минувшие сутки вакцинировано против COVID-19 118 786 человек, что существенно меньше показателя в среду. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы – 49 980 человек.
Отмечается, что в течение суток работало 899 мобильных бригад, 2 919 пунктов прививки, 321 центр вакцинации.
Вчера больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 59 943. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 36 679, AstraZeneca – 18 652 и Moderna – 3 512.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
- Киев – 8185
- Винницкая – 1955
- Волынская – 772
- Днепропетровская – 4935
- Донецк – 2318
- Житомирская – 1773
- Закарпатская – 1350
- Запорожская – 1642
- Ивано-Франковская – 1381
- Киевская – 2766
- Кировоградская – 1096
- Луганская – 1059
- Львовская – 2360
- Николаевская – 1250
- Одесская – 2047
- Полтавская – 1542
- Ровенская – 1416
- Сумская – 1612
- Тернопольская – 880
- Харьковская – 3561
- Херсонская – 1293
- Хмельницкая – 1366
- Черкасская – 1485
- Черновицкая – 774
- Черниговская – 1375