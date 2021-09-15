Две дозы COVID-вакцины получили 5 млн украинцев

С начала прививочной кампании привито почти 6,1 млн человек. Всего в Украине проведено свыше 11,1 млн прививок.

В Украине с начала прививочной кампании против пандемии коронавируса COVID-19 полностью иммунизировано 5 009 066 человек. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 16 сентября.

С начала прививочной кампании привито 6 097 685 человек, из них одну дозу получили – 6 097 683 человек. Всего в стране проведено 11 106 749 прививок.

При этом за минувшие сутки вакцинировано против COVID-19 118 786 человек, что существенно меньше показателя в среду. Одну дозу получили 68 806 человек, полностью иммунизированы – 49 980 человек.

Отмечается, что в течение суток работало 899 мобильных бригад, 2 919 пунктов прививки, 321 центр вакцинации.

Вчера больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 59 943. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 36 679, AstraZeneca – 18 652 и Moderna – 3 512.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев – 8185

Винницкая – 1955

Волынская – 772

Днепропетровская – 4935

Донецк – 2318

Житомирская – 1773

Закарпатская – 1350

Запорожская – 1642

Ивано-Франковская – 1381

Киевская – 2766

Кировоградская – 1096

Луганская – 1059

Львовская – 2360

Николаевская – 1250

Одесская – 2047

Полтавская – 1542

Ровенская – 1416

Сумская – 1612

Тернопольская – 880

Харьковская – 3561

Херсонская – 1293

Хмельницкая – 1366

Черкасская – 1485

Черновицкая – 774

Черниговская – 1375

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