Макрон заявил об убийстве главаря ячейки ИГ в Африке
В 2014 году Франция, при поддержке региональной структуры «Сахельская пятерка», начала в Африке антитеррористическую операцию «Бархан».
Французские военные ликвидировали главаря террористической организации «ИГ в Великой Сахаре» Аднана Абу Валида ас-Сахрауи. Об этом в четверг, 16 сентября, написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.
«Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле», – написал он.
Известно, что операция проводилась в африканском регионе Сахель, который является одним из наиболее проблемных на континенте в связи с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.
Другие подробности операции пока не приводятся.
Сахель – обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.