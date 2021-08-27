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12:43 16 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Макрон заявил об убийстве главаря ячейки ИГ в Африке

В 2014 году Франция, при поддержке региональной структуры «Сахельская пятерка», начала в Африке антитеррористическую операцию «Бархан».

Французские военные ликвидировали главаря террористической организации «ИГ в Великой Сахаре» Аднана Абу Валида ас-Сахрауи. Об этом в четверг, 16 сентября, написал в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Это еще один крупный успех в нашей борьбе с террористическими группами в Сахеле», – написал он.

Известно, что операция проводилась в африканском регионе Сахель, который является одним из наиболее проблемных на континенте в связи с террористической деятельностью и нелегальной миграцией.

Другие подробности операции пока не приводятся.

Сахель – обширный регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять стран: Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

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Тэги: макрон, иг
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