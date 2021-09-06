НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
13:44 16 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ляшко заявил о необходимости вакцинации детей

В МОЗ проанализировали уровень заболеваемости коронавирусом среди детских коллективов в Украине.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что вакцинировать детей от COVID-19 стоит, но пока делать это рано. Об этом в среду, 15 сентября, он сказал в интервью 24 каналу.

«Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ – стоит. Стоит ли начинать массовую кампанию? Я считаю – еще рано», – сказал Виктор Ляшко.

Он отметил, что в Минздраве проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и число детей в общей структуре заболеваемости. Выяснилось, что этот показатель не превышает 8%.

«Мы анализировали это до циркуляции штамма «Дельта», после обнаружения штамма «Дельта» в Украине. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет – достаточно высокий», – добавил министр.

Он отметил, что учитывая результаты анализа, «тратить ресурс и энергию на вакцинацию детей в данное время не стоит».

«Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть направлен туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни», – объяснил он.

Источник:
Тэги: ляшко, дети, вакцинация
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
06.09.2021 14:00
Известны сроки перехода Украины в желтую зону
ТОР
11.08.2021 13:30
Ляшко назвал возможные привилегии для привитых
ТОР
20.07.2021 12:00
Ляшко объявил о пятом этапе вакцинации
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com