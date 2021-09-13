В Украине пройдут масштабные учения с участием 15 стран

Впервые в истории RapidTrident будут проводиться тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021 начнутся 20 сентября при участии 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров НАТО. Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ в четверг, 16 сентября.

Указано, что маневры во Львовской области на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного продлятся по 1 октября, их цель – подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

Ожидается, что учения повысят уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшат совместимость штабов ВСУ, США и НАТО и государств партнеров.

Впервые в истории Rapid Trident будут проводиться тактические учения многонационального батальона с боевой стрельбой.

Также во время учений запланированы совместные прыжки украинских и американских десантников из самолета военно-транспортной авиации США С-130.

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