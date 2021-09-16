Экс-первая ракетка мира вышла замуж за миллиардера

Симона Халеп (№11 WTA) вышла замуж. За спортивную карьеру Халеп завоевала 22 титула в одиночном разряде.

Избранником бывшей первой ракетки мира стал 42-летний румынский бизнесмен Тони Юруц. Его состояние оценивают в миллиард долларов.

Тони Юруц ранее уже дважды был женат. С Симоной он обручился в июне.

На US Open-2021 румынская теннисистка дошла до стадии 1/8 финала, где уступила в двух партиях первой ракетке Украины Элине Свитолиной.

Тэги: теннис, свадьба