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02:47 17 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США разработали капли в нос от COVID-19

В США разработали интраназальную (осуществляется путем введения в нос) вакцину, которая обеспечивает устойчивый местный иммунитет к коронавирусу.

Вакцинация слизистых оболочек имеет преимущество – она является неинвазивной процедурой, подходит для иммунизации больших групп населения.

Ученым удалось инкапсулировать агонист катализатора генов интерферона (STING) в липосомные частицы, чтобы получить адъювант под названием NanoSTING. Функция адъюванта – способствовать иммунному ответу организма.

NanoSTING имеет небольшой размер частиц, который демонстрирует физические и химические свойства, существенно отличающиеся от обычных адъювантов.

«Наши результаты показывают, что состав вакцины-кандидата безопасный, вызывает быстрые иммунные ответы – в пределах семи дней – и вызывает полный иммунитет», – сказал Навин Варадараджан, профессор Университета Хьюстона.

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Тэги: вакцина, коронавирус, капли
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