В США разработали капли в нос от COVID-19
В США разработали интраназальную (осуществляется путем введения в нос) вакцину, которая обеспечивает устойчивый местный иммунитет к коронавирусу.
Вакцинация слизистых оболочек имеет преимущество – она является неинвазивной процедурой, подходит для иммунизации больших групп населения.
Ученым удалось инкапсулировать агонист катализатора генов интерферона (STING) в липосомные частицы, чтобы получить адъювант под названием NanoSTING. Функция адъюванта – способствовать иммунному ответу организма.
NanoSTING имеет небольшой размер частиц, который демонстрирует физические и химические свойства, существенно отличающиеся от обычных адъювантов.
«Наши результаты показывают, что состав вакцины-кандидата безопасный, вызывает быстрые иммунные ответы – в пределах семи дней – и вызывает полный иммунитет», – сказал Навин Варадараджан, профессор Университета Хьюстона.