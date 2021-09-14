В Харьковской области СБУ орнаружила ботоферму, которая работала на Россию

Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Через нее создавали аккаунты для распространения заказных материалов из России.

По данным правоохранителей, за период работы зарегистрировано почти 50 тысяч фейковых аккаунтов, которые создавали «альтернативную реальность» в соцсетях, в частности, в украинском сегменте.

«Организатором ботофермы оказался житель Харьковщины. Он имеет немалый опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации «липовых» профилей в соцсетях. По имеющейся информации, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 фейковых аккаунтов в разных социальных сетях. Оплату за выполненные заказы злоумышленник получал в рублях, через электронные платежные системы», – говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Отмечается, что «армия ботов» распространяла публикации и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, дискредитацию украинской власти.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружено компьютерное оборудование, GSM-шлюзы и SIM-банки, SIM-карты украинских операторов связи.

Тэги: СБУ, ботоферма