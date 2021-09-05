В проекте госбюджета Украины на 2022 год предусматрена рекордная сумма на оборону

В проекте Государственного бюджета на 2022 год предусмотрена рекордная сумма на финансирование обороны Украины – 5,95% от ВВП.

В 2021 году эта сумма составляла 5,92%, а в 2020 году – 5,45% от ВВП. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Расходы государственного бюджета для Министерства обороны в 2022 году запланированы в сумме 131 млрд грн без учета государственных гарантий, что больше 2021 года на 13,3 млрд грн», – заявил министр обороны Андрей Таран.

Кроме бюджетных расходов на оборону, Украина получит международную помощь от правительств Франции (12,6 млрд грн), Великобритании (6,7 млрд грн) и США (1,7 млрд грн).

Проект Государственного бюджета в части финансирования безопасности и обороны будет рассматриваться на очередном заседании СНБО.

Тэги: госбюджет, расходы на оборону