Армения подала в Международный суд ООН жалобу на Азербайджан

Армения подала иск в Международный суд ООН, обвиняя Азербайджан в расовой дискриминации армян.

По мнению властей Армении, Азербайджан неоднократно нарушил Международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В иске говорится, что «десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации, армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия».

В иске также сказано, что Азербайджан продолжал участвовать «в убийствах, пытках и других издевательствах над армянскими военнопленными» после перемирия в Нагорном Карабахе 10 ноября 2020 года.

Армения хочет, чтобы суд ООН привлек Азербайджан к ответственности, чтобы предотвратить такие действия в будущем.

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