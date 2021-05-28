Армения подала в Международный суд ООН жалобу на Азербайджан
Армения подала иск в Международный суд ООН, обвиняя Азербайджан в расовой дискриминации армян.
По мнению властей Армении, Азербайджан неоднократно нарушил Международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
В иске говорится, что «десятилетиями Азербайджан подвергал армян расовой дискриминации, армяне подвергались систематически дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим видам насилия».
В иске также сказано, что Азербайджан продолжал участвовать «в убийствах, пытках и других издевательствах над армянскими военнопленными» после перемирия в Нагорном Карабахе 10 ноября 2020 года.
Армения хочет, чтобы суд ООН привлек Азербайджан к ответственности, чтобы предотвратить такие действия в будущем.