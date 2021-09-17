Нардеп от «СН» Леся Забуранная лоббирует интересы «Банк Альянс» и «Асвио Банк» в НБУ

На заседании Верховной Рады, народный депутат от «Слуги Народа» Леся Забуранная обещает в переписке, что «порешает вопрос», что банки «Альянс» и «Асвио, хотят 8 млн. на гарантию», хотя изначально «было по 800 тыс.».

На заседании Верховной Рады, народный депутат от «Слуги Народа» Леся Забуранная обещает в переписке, что «порешает вопрос», что банки «Альянс» и «Асвио, хотят 8 млн. на гарантию», хотя изначально «было по 800 тыс.». Соответствующие фото переписки с телефона нардепа публикует Telegram-канал «Картель».

«Асвио Банк» принадлежит семье Супруненко, в том числе экс-нардепу Александру Супруненко, который «помог» Забуранной попасть в Верховную Раду.

«Теперь Леся Валентиновна, «видимо», своим «решаловом» и пытается его за это отблагодарить. Интересно, что поэтому поводу скажет Глава Офиса Президента Андрей Ермак, ведь Леся полностью его «человек», – пишет Telegram-канал «Картель».

На последних парламентских выборах Александр Супруненко избирался по тому же мажоритарном округе №216, что и Леся Забуранная, то есть был ее якобы основным конкурентом.

В 2006 Александр Супруненко стал депутатом Киеврады от Блока Черновецкого, тоже вместе с братом Вячеславом (по данным Youcontrol мажоритарным акционер «Асвио Банк» ). А в 2007 прошел в Верховную Раду по списку Партии регионов (№ 145 в избирательном списке).

Вячеслав Супруненко – бывший муж дочери экс-мэра Леонида Черновецкого Кристины и очень влиятельное в то время лицо в Киеве, через которое решались многие вопросы. Но потом он попал под следствие и скрылся за границей.

«Банк Альянс» принадлежит Александру Сосису, которого СМИ называют младшим бизнес-партнер Рината Ахметова.

Напомним, в медиапространстве продолжает разгораться скандал с увольнением главы департамента лицензирования НБУ Александра Бевза и его «шефа» главы Нацбанка Кирилла Шевченко. Политологи говорят об информационной кампании, которая ведется против руководства Национального банка Украины.