США призывают Украину завершить судебную реформу

В Госдепе отреагировали на блокировку Советом судей Украины основной части судебной реформы – запуска Этического совета.

Действия Совета судей Украины угрожают срывом судебной реформы, однако у него еще есть время выполнить свое обязательство по исполнению закона. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, обнародованном на сайте ведомства в четверг, 16 сентября.

Так, Прайс напомнил, что судебная реформа имеет решающее значение для укрепления верховенства закона и привлечения иностранных инвестиций в Украину. Поэтому, в соответствии с принятым законом, международные партнеры назначили высококвалифицированных экспертов для поддержки восстановления главного судебного органа Украины – Высшего совета правосудия.

«13 сентября Совет судей Украины отказался назначить украинских судей для участия в процессе, что грозит сорвать обещание настоящей судебной реформы в Украине. Все еще есть время, чтобы спасти эти усилия. Совет судей может выполнить свое обязательство по исполнению закона и выдвинуть назначенцев», – отметил пресс-секретарь.

При этом он подчеркнул, что Штаты по-прежнему готовы оказать помощь в реализации судебной реформы, «чтобы народ Украины мог доверять своим судам и судьям и чтобы Украина могла продолжать свой путь к евроатлантической интеграции».

«Судебная реформа принесет больше рабочих мест и экономических возможностей, а также обеспечит равенство и справедливость. Украинский народ заслуживает этого», – резюмировал Прайс.

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