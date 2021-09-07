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Главная » Мир » Политика
17:00 17 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

РФ поддержала оценку Меркель прогресса по Донбассу

Немецкий канцлер охарактеризовала прогресс урегулирования ситуации на Донбассе как «ничтожный».

Власти России поддержали оценку канцлера Германии Ангелы Меркель прогресса по урегулированию ситуации на Донбасса, сообщил в пятницу, 17 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Накануне Меркель охарактеризовала этот прогресс как «ничтожный».

«Абсолютно», – согласился с такой оценкой представитель Кремля.

По словам Пескова, ситуацию можно изменить, оказав «влияние на Киев». Этому могли бы способствовать США.

«Насколько мы понимаем, США обладают влиянием, существенным влиянием на то, что происходит в Киеве. И США обладают существенным влиянием на принимаемые решения. Я имею в виду решения украинского руководства. С этой точки зрения, конечно же, мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем мы констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было», – сказал Песков.

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Тэги: Меркель, США, Донбасс, рф
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