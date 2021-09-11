Большую часть руководства Нафтогаза уволят

Свою должность сохранит глава компании Витренко, но могут быть уволены четыре топ руководителя.

Почти все руководство Нафтогаза, кроме главы правления Юрия Витренко, могут уволить уже на следующей неделе. Об этом в пятницу, 17 сентября, пишет РБК-Украина со ссылкой на несколько источников.

«Вопрос об увольнении правления может быть вынесен на рассмотрение Кабмина уже в следующую среду», – сказал один из собеседников издания.

По его данным, уволить планируют финансового директора Питера ван Дрила и директора по трансформации группы Нафтогаз Отто Ватерландера.

Также может быть уволен первый замглавы правления Сергей Перелома и директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк.

Отмечается, что место Переломы может занять Олег Диденко, который с 2014 по 2020 год возглавлял дочернюю компанию НАК Газ Украины.

А Теклюка может заменить Владислав Воловик, который был заместителем Диденко в Газ Украины.