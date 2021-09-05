Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины паралимпийцу Максиму Крипаку. Указ подписан в четверг, 16 сентября.

«Каждый из вас герой. Тем не менее, особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака. Наш украинский пловец получил семь наград – это большой результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет, и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Ты наш герой и с сегодняшнего дня – герой Украины», – сказал президент в ходе встречи с паралимпийцами в пятницу.

Украинский спортсмен стал самым титулованным спортсменом токийской Паралимпиады, завоевав семь наград в плавании, в том числе пять золотых.

Он также имеет пять золотых и три серебряные медали Паралимпиады в Рио-де-Жанейро 2016 года.

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