На Полтавщине первоклассник «заминировал» свою гимназию

Специалисты обследовали помещения и прилегающую территорию Россошенской гимназии. Взрывоопасных предметов не обнаружено.

«Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, меньше чем за час установила личность, которая сообщила о минировании гимназии. Это оказался шестилетний ученик начальной школы этой же гимназии», – говорится в сообщении.

Сейчас на одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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