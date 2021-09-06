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01:12 18 Сентября 2021 0 Комментарии
На Полтавщине первоклассник «заминировал» свою гимназию
Специалисты обследовали помещения и прилегающую территорию Россошенской гимназии. Взрывоопасных предметов не обнаружено.
«Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, меньше чем за час установила личность, которая сообщила о минировании гимназии. Это оказался шестилетний ученик начальной школы этой же гимназии», – говорится в сообщении.
Сейчас на одного из родителей составлен административный протокол по статье 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
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Тэги: ученики, телефонный террорист, гимназия
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