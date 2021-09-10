Главная » Украина » Общество
03:21 18 Сентября 2021 0 Комментарии
Социологи выяснили, как украинцы относятся к России
Социологическая группа «Рейтинг» провела очередное, седьмое углубленное исследование в сфере местного самоуправления в Украине.
На вопрос, как бы вы оценили свое отношение к России, варианты ответа «очень теплое» и «теплое» выбрали преимущественно жители следующих городов:
- Северодонецк – 47% («холодное» и «очень холодное» отношение, соответственно – 17%);
- Мариуполь – 52% (16%);
- Харьков – 39% (30%),
- Одесса – 40% (22%),
- Запорожье – 32% (32%).
Меньше всего «очень теплое» и «теплое» отношение к РФ выразили жители следующих городов:
- Львов – 4% («холодное» и «очень холодное» отношение, соответственно – 75%);
- Ивано-Франковск – 5% (71%);
- Тернополь-6% (73%);
- Луцк – 7% (64%);
- Кропивницкий – 11% (55%).
В Киеве «очень теплое» и «теплое» отношение к РФ выразили 16% опрошенных, «холодное» и «очень холодное» – 53%.
Источник:
Тэги: Россия, украинцы, опрос
Код блока:
Loading...
Новости по теме
ТОРОтношение украинцев к Лукашенко резко ухудшилось
10.09.2021 02:23
ТОРОтношение россиян к Украине резко улучшилось, – опрос
15.10.2019 19:08
ТОРУ россиян резко ухудшилось отношение к Украине
31.05.2014 08:50