Социологи выяснили, как украинцы относятся к России

Социологическая группа «Рейтинг» провела очередное, седьмое углубленное исследование в сфере местного самоуправления в Украине.

На вопрос, как бы вы оценили свое отношение к России, варианты ответа «очень теплое» и «теплое» выбрали преимущественно жители следующих городов:

Северодонецк – 47% («холодное» и «очень холодное» отношение, соответственно – 17%);

Мариуполь – 52% (16%);

Харьков – 39% (30%),

Одесса – 40% (22%),

Запорожье – 32% (32%).

Меньше всего «очень теплое» и «теплое» отношение к РФ выразили жители следующих городов:

Львов – 4% («холодное» и «очень холодное» отношение, соответственно – 75%);

Ивано-Франковск – 5% (71%);

Тернополь-6% (73%);

Луцк – 7% (64%);

Кропивницкий – 11% (55%).

В Киеве «очень теплое» и «теплое» отношение к РФ выразили 16% опрошенных, «холодное» и «очень холодное» – 53%.

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