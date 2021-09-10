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Главная » Украина » Общество
03:21 18 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Социологи выяснили, как украинцы относятся к России

Социологическая группа «Рейтинг» провела очередное, седьмое углубленное исследование в сфере местного самоуправления в Украине.

На вопрос, как бы вы оценили свое отношение к России, варианты ответа «очень теплое» и «теплое» выбрали преимущественно жители следующих городов:

  • Северодонецк – 47% («холодное» и «очень холодное» отношение, соответственно – 17%);
  • Мариуполь – 52% (16%);
  • Харьков – 39% (30%),
  • Одесса – 40% (22%),
  • Запорожье – 32% (32%).

Меньше всего «очень теплое» и «теплое» отношение к РФ выразили жители следующих городов:

  • Львов – 4% («холодное» и «очень холодное» отношение, соответственно – 75%);
  • Ивано-Франковск – 5% (71%);
  • Тернополь-6% (73%);
  • Луцк – 7% (64%);
  • Кропивницкий – 11% (55%).

В Киеве «очень теплое» и «теплое» отношение к РФ выразили 16% опрошенных, «холодное» и «очень холодное» – 53%.

Источник:
Тэги: Россия, украинцы, опрос
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