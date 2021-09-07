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05:47 18 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Франция отзывает послов из США и Австралии

Франция отзовет своих послов в США и Австралии для консультаций из-за разрыва Австралией контракта на производство подводных лодок.

«Отказ от проекта подводных лодок, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и объявление о новом партнерстве с Соединенными Штатами с возможным будущим сотрудничеством в области военно-морских сил с субъядерными двигателями, – являются неприемлемым поведением для союзников и партнеров», – говорится в заявлении французского МИДа.

16 сентября Австралия, Великобритания и США объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности – AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Из-за этого Канберра разорвала оборонный контракт с Францией.

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Тэги: Франция, Австралия
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