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12:00 18 Сентября 2021 0 Комментарии
Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабмине
Украинский парламент Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки чиновников в течение ближайших двух-трех недель.
Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабинете министров. Об этом в пятницу, 17 сентября, он заявил в кулуарах программы «Свобода слова Савика Шустера».
«В правительстве будут изменения. Я уже неоднократно комментировал. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель», – сказал он.
В то же время Арахамия не рассказал, о каких именно министрах идет речь.
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Тэги: отставки, арахмия
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