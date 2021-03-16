НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:00 18 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабмине

Украинский парламент Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки чиновников в течение ближайших двух-трех недель.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабинете министров. Об этом в пятницу, 17 сентября, он заявил в кулуарах программы «Свобода слова Савика Шустера».

«В правительстве будут изменения. Я уже неоднократно комментировал. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель», – сказал он.

В то же время Арахамия не рассказал, о каких именно министрах идет речь.

Источник:
Тэги: отставки, арахмия
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.03.2021 12:30
Арахамия оценил вероятность создания коалиции
ТОР
02.02.2021 12:35
В Слуге народа заговорили о создании коалиции в Раде
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com