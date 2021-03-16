Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабмине

Украинский парламент Верховная Рада рассмотрит вопрос отставки чиновников в течение ближайших двух-трех недель.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабинете министров. Об этом в пятницу, 17 сентября, он заявил в кулуарах программы «Свобода слова Савика Шустера».

«В правительстве будут изменения. Я уже неоднократно комментировал. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель», – сказал он.

В то же время Арахамия не рассказал, о каких именно министрах идет речь.

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