Швейцария ужесточила требования к въезжающим в страну

Швейцария расширила карантинные ограничения, с тем чтобы остановить четвертую волну пандемии коронавируса.

С понедельника, 20 сентября, путешественники, въезжающие в Швейцарию, которые не были вакцинированы от коронавируса или не выздоровели, должны будут предъявить отрицательный результат теста (ПЦР или тест на антитела), независимо от того, откуда они едут и каким видом транспорта въезжают в страну. Об этом в пятницу, сообщает Интерфакс, со ссылкой на европейские СМИ.

Кроме того, они должны будут пройти повторное тестирование на коронавирусную инфекцию через четыре-семь дней. Результат второго теста должен быть отправлен в соответствующее кантональное ведомство здравоохранения.

Сообщается, что тестирование не требуется для вакцинированных препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств или для выздоровевших, имеющих у себя в распоряжении прививочный сертификат или другое действительное доказательство вакцинации или выздоровления.

Все путешественники, будь то вакцинированные, выздоровевшие или с отрицательным тестом, должны будут заполнить при въезде специальную онлайн-форму.

В Швейцарии за время пандемии COVID-19 выявили более 823 тыс. заражений, около 11 тыс. инфицированных скончались, свыше 736 тыс. человек выздоровели.

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