На севере Украины усилили систему ПВО

В рамках учений Объединенные усилия-2021 в Черниговской области выдвинулись на позиции подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск.

Военные усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает пресс-служба Воздушного командования Центр. Такое решение объясняют проведением стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2021.

«Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования Центр осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия», – говорится в сообщении.

В связи с этим жителей Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.

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