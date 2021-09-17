Комитет Рады одобрил законопроект о повышении налогов

За 25 часов профильный комитет рассмотрел более 11,5 тысяч правок, поданных к законопроекту.

Финансовый комитет Верховной Рады одобрил ко второму чтению так называемый ресурсный законопроект 5600, который предполагает повышение ряда налогов. Об этом сообщил замглавы комитета Ярослав Железняк в телеграм.

Ко второму чтению к законопроекту подали более 11,5 тысяч правок.

«После почти 25-ти часов заседаний налоговый комитет Рады проголосовал ко второму чтению №5600. За 22, воздержались четверо», – написал он.

Нардеп Нина Южанина уточняет, что комитет предложил поддержать увеличение рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5%, что должно обеспечить дополнительные 100 млн грн поступлений в бюджет.

«Просмотрели ставки рентной платы на железную, марганцевую руду по шкале, которая была предусмотрена в законопроекте. Они такими же и останутся, минус затраты на логистику (доставку, перевозку, транспортировку). По факту уменьшили – потери бюджета составят более 2 млрд грн от сегодняшних доходов (планировалось +4 млрд грн). Так законопроект стал не деолигархичним, как анонсировалось. Что и требовалось доказать «, – написала Южанина в Facebook.

Она также сообщила, что комитет поддержал повышение ставки экологического налога за размещение отходов независимо от класса и уровня их опасности на 10%.

«Оставили норму о том, что подакцизных товаров, в отношении которого у субъектов розничной торговли выявлена ​​недостача по итогам инвентаризации, считается проданным и облагается … Отказались от скандальной льготы по акцизу на налог на «зеленую» энергетику, что сначала было в законопроекте «, - сообщила Южанина.

Кроме этого, комитет предлагает поддержать поправку, исключающую производителей мяса птицы с упрощенной системы налогообложения. «Для них, за исключение производителей курятины, будет предусмотрены льготы по уплате налога на прибыль на пять лет», – сообщила нардеп.

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