Жителям ОРДЛО раздают паспорта РФ для голосования

Украинцев со временно неподконтрольной части Донбасса свозят в Ростовскую область для участия в российских выборах.

Граждан Украины со временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса свозят в Ростовскую область и выдают им российские паспорта, чтобы они участвовали в выборах в органы власти РФ. Об этом сообщает Дождь в субботу, 18 сентября.

В частности, один из «избирателей» рассказал журналисту, что получил паспорт в Матвеево-Курганском сельском поселении, когда туда приехал. Мужчина якобы сказал, что очень рад, что у него есть возможность проголосовать на российских выборах.

Издание Кавказский узел пишет, что накануне российские паспорта получили около 400 жителей ОРДЛО. Сразу после этого людей на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

Прежде главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин анонсировал, что организовал 825 автобусных и 12 железнодорожных «рейсов» в Ростовскую область, чтобы жители захваченных украинских территорий с паспортами РФ проголосовали на российских выборах.

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