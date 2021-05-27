Космические туристы вернулись на Землю
Корабль пробыл на орбите около трех суток. В это время члены экипажа вели научную работу, приняли участие в сеансах прямой связи с Землей.
Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые составляют четыре гражданских лица, приводнился в Атлантическом океане, неподалеку от побережья штата Флорида, в ночь на воскресенье, 19 сентября.
Трансляция велась на странице компании SpaceX в Twitter.
Согласно данным компании, возвращение прошло в соответствии с графиком. За несколько часов до этого члены экипажа корабля надели скафандры и начали подготовку к снижению.
Примерно за час до снижения в автоматическом режиме включились двигатели Crew Dragon, что позволило ему сократить высоту орбиты. Корабль вошел в плотные слои атмосферы, спустя пару минут были выпущены его основные парашюты.
В 19:08 ведущий трансляции подтвердил приводнение Crew Dragon.