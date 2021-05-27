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04:03 19 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Космические туристы вернулись на Землю

Корабль пробыл на орбите около трех суток. В это время члены экипажа вели научную работу, приняли участие в сеансах прямой связи с Землей.

Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые составляют четыре гражданских лица, приводнился в Атлантическом океане, неподалеку от побережья штата Флорида, в ночь на воскресенье, 19 сентября.

Трансляция велась на странице компании SpaceX в Twitter.

Согласно данным компании, возвращение прошло в соответствии с графиком. За несколько часов до этого члены экипажа корабля надели скафандры и начали подготовку к снижению.

Примерно за час до снижения в автоматическом режиме включились двигатели Crew Dragon, что позволило ему сократить высоту орбиты. Корабль вошел в плотные слои атмосферы, спустя пару минут были выпущены его основные парашюты.

В 19:08  ведущий трансляции подтвердил приводнение Crew Dragon.

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Тэги: космические туристы, SpaceX, crew dragon
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