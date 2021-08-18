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05:10 19 Сентября 2021 0 Комментарии
Bloomberg составило список 25 богатейших семей мира
По данным издания, за 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира возросло на 312 миллиардов долларов, или на 22%.
Согласно рейтингу, первую строчку занимает американская семья Уолтонов, которая владеет крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart. Состояние лидеров за предыдущий год выросло на 23 миллиарда долларов и оценивается в 238,2 миллиарда.
На втором месте расположилось семейство Марсов, владеющее производителем шоколадных батончиков Mars. Его состояние достигло 141,9 миллиарда долларов.
Тройку лидеров с состоянием в 111,6 миллиарда закрывает французская семья Эрме, которой принадлежит модный дом Hermes.
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Тэги: рейтинг, самые богатые
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