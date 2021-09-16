Американский миллиардер случайно сознался в убийстве

Приговор 78-летнему Дерсту вынесут 18 октября. Каким бы он ни был, принимая во внимание возраст подсудимого, маловероятно, что ему удастся выйти из тюрьмы.

Убитая 55-летняя журналистка и писательница Сьюзен Берман получила известность после выхода книги о своем детстве рядом с отцом-мафиози. Когда в 1982 году жена Дерста Кэтлин пропала без вести, Берман выступала в качестве представителя миллиардера.

Тогда Дерсту так и не предъявили обвинения, однако в 1999 году дело об исчезновении было возобновлено. Миллионер поспешно уехал из Нью-Йорка в небольшой город Галвестон в Техасе, где, как сообщают американские СМИ, некоторое время жил под видом немой женщины.

Берман, которая была близкой подругой Дерста, рассказала ему о вызове на допрос в полицию. Вскоре после этого женщину нашли мертвой в Калифорнии.

По версии обвинения, Дерст убил в общей сложности троих человек – третьим стал Моррис Блэк, пожилой мужчина из Галвестона, который, предположительно, опознал миллионера, когда тот скрывался.

Когда в 2001 году Дерста арестовали по обвинению в убийстве Блэка, миллионер заявил, что случайно застрелил соседа во время ссоры и расчленил его тело. Присяжные в итоге сочли, что Дерст действовал в рамках необходимой самообороны.