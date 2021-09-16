Париж: Новый военный альянс США отразится на НАТО

Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде, сказал министр.

Создание оборонного альянса США, Великобритании и Австралии будет учитываться при разработке новой стратегической концепции НАТО, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Он отметил, что Североатлантический альянс приступил к обсуждению новой концепции по инициативе франузского президента Эмманюэля Макрона.

«Работа над новой стратегической концепцией будет проведена во время будущего саммита НАТО в Мадриде… Очевидно, что то, что произошло, повлияет на определение этой стратегии», – сказал министр.

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