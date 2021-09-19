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09:00 20 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В России огласили первые итоги выборов Госдумы

Партия Новые люди владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 7,90% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму.

Центризбирком России огласил первые результаты выборов в Госдуму после подсчета 8,89% протоколов, сообщает Медуза.

Согласно данным ЦИК, на первом месте партия Единая Россия, получившая 38,51% голосов. Следом идут КПРФ (25,19%), ЛДПР (9,61%), Справедливая Россия (6,68%).

Партия Новые люди владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 7,90% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму.

Электоральный барьер на выборах в Госдуму составляет 5%.

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Тэги: выборы, Госдума, рф
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