В России огласили первые итоги выборов Госдумы

Партия Новые люди владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 7,90% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму.

Центризбирком России огласил первые результаты выборов в Госдуму после подсчета 8,89% протоколов, сообщает Медуза.

Согласно данным ЦИК, на первом месте партия Единая Россия, получившая 38,51% голосов. Следом идут КПРФ (25,19%), ЛДПР (9,61%), Справедливая Россия (6,68%).

Партия Новые люди владельца Faberlic Алексея Нечаева набирает 7,90% голосов и имеет шансы пройти в Госдуму.

Электоральный барьер на выборах в Госдуму составляет 5%.

Тэги: выборы, Госдума, рф