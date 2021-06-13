Литва и Польша призывают пересмотреть миграционную политику ЕС

Правительства обеих стран считают, что мер на национальном уровне недостаточно для борьбы с нелегальной миграцией через границу с Беларусью.

Литва и Польша призывают Евросоюз пересмотреть миграционную политику из-за нелегалов из Беларуси в Литву, такое решение было принято на встрече в Варшаве премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните и премьера Польши Матеуша Моравецки, сообщает Литовское телевидение.

Правительства обеих стран считают, что мер на национальном уровне недостаточно для борьбы с нелегальной миграцией через границу с Беларусью, поэтому необходимы решения на уровне Евросоюза.

Страны хотят четких и действенных мер и законов от ЕС для урегулирования этого вопроса.

«Польша и Литва подчеркивают необходимость адаптации законодательства ЕС и создания правовых предпосылок для того, чтобы государства-члены ЕС надлежащим образом реагировали на преднамеренную инструментализацию незаконной миграции третьими странами и применяли эффективные, четко определенные меры, которые позволили бы государствам-членам действовать быстро и защитить как национальную, так и общеевропейскую безопасность», – говорится в заявлении.

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