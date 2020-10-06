В Киеве прошел марш в поддержку ЛГБТ

В Киеве состоялся «Марш равенства» в поддержку прав ЛГБТ. По разным оценкам, в нем приняли участие от до 7 тысяч человек.

Участники марша требовали имплементации законопроекта, который предусматривает наказание за преступлениях на почве нетерпимости к ЛГБТ.

Порядок и безопасность во время мероприятия обеспечивали полицейские, марш состоялся эксцессов и провокаций.

В то же время в парке им. Шевченко собралось более 50 противников марша – представителей различных организаций, в частности «Традиция и порядок» и «Правый сектор». Они держали украинские флаги и плакаты с надписями: «Традиционная семья – это естественно», «Бог, Конституция Украины и природа человека – против ЛГБТ в стране».

Тэги: Киев, ЛГБТ