Rolls-Royce испытала свой первый электросамолет

Высокоскоростной полностью электрический одновинтовой самолет Spirit of Innovation совершил первый полет.

Самолет пробыл в воздухе 15 минут.

Spirit of Innovation, часть программы ускорения электрификации полетов (ACEL), разрабатывается Rolls-Royce, чтобы не только установить новый рекорд воздушной скорости для электрических двигателей, но и стимулировать развитие воздушных такси eVTOL.

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