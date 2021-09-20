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03:45 20 Сентября 2021 0 Комментарии
Rolls-Royce испытала свой первый электросамолет
Высокоскоростной полностью электрический одновинтовой самолет Spirit of Innovation совершил первый полет.
Самолет пробыл в воздухе 15 минут.
Spirit of Innovation, часть программы ускорения электрификации полетов (ACEL), разрабатывается Rolls-Royce, чтобы не только установить новый рекорд воздушной скорости для электрических двигателей, но и стимулировать развитие воздушных такси eVTOL.
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Тэги: электросамолет
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