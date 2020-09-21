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08:10 20 Сентября 2021 0 Комментарии
В Лос-Анджелесе объявили победителей телепремии «Эмми»
73-я церемония вручения главной телевизионной премии года «Эмми» в Лос-Анджелесе явно порадовала и зрителей, и самих участников действа.
«Ход королевы» стал лучшим мини-сериалом. Лучшим драматическим сериалом объявили «Корону», а лучшей комедией – «Тед Лассо».
«Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале получил Джош О’Коннор, за женскую – Оливия Колман. Они оба играли в «Короне».
Премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт из Hacks, а за мужскую – Джейсон Судейкис из «Тед Лассо».
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Тэги: телевидение, премия Эмми
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