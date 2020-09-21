НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:10 20 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Лос-Анджелесе объявили победителей телепремии «Эмми»

73-я церемония вручения главной телевизионной премии года «Эмми» в Лос-Анджелесе явно порадовала и зрителей, и самих участников действа.

«Ход королевы» стал лучшим мини-сериалом. Лучшим драматическим сериалом объявили «Корону», а лучшей комедией – «Тед Лассо».

«Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале получил Джош О’Коннор, за женскую – Оливия Колман. Они оба играли в «Короне».

Премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт из Hacks, а за мужскую – Джейсон Судейкис из «Тед Лассо».

Источник:
Тэги: телевидение, премия Эмми
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.09.2020 08:15
В США вручили телевизионную премию «Эмми»
ТОР
18.09.2017 08:22
В Лос-Анджелесе объявлены лауреаты премии «Эмми»
ТОР
24.09.2012 09:21
В Лос-Анджелесе вручили премию «Эмми»
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Новости | NetGameSlots.com