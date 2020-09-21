В Лос-Анджелесе объявили победителей телепремии «Эмми»

73-я церемония вручения главной телевизионной премии года «Эмми» в Лос-Анджелесе явно порадовала и зрителей, и самих участников действа.

«Ход королевы» стал лучшим мини-сериалом. Лучшим драматическим сериалом объявили «Корону», а лучшей комедией – «Тед Лассо».

«Эмми» за лучшую мужскую роль в драматическом телесериале получил Джош О’Коннор, за женскую – Оливия Колман. Они оба играли в «Короне».

Премию за лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Джин Смарт из Hacks, а за мужскую – Джейсон Судейкис из «Тед Лассо».

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