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13:00 20 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине вступили в силу новые карантинные правила

В случае введения «желтый» зоны, COVID-сертификаты у 80% посетителей заведения дадут возможность смягчить ограничения.

В Украине в понедельник, 20 сентября, вступили в силу новые карантинные ограничения. Они предусмотрены соответствующим постановлением Кабинета Министров Украины от 13 сентября.

Кроме введения адаптивного карантина, который будет вводиться в зависимости от эпидемиологической ситуации в области, вступят в силу также COVID-сертификаты.

Принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (желтую или зеленую отметку) и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. Так называемый желтый сертификат будет иметь информацию о первой прививке, а «зеленый» – о полном курсе.

В случае введения желтого уровня эпидемической опасности упрощены требования к работе учебных заведений. Они будут работать при наличии не менее 80% работников с «желтыми» или «зелеными» COVID-сертификатами.

В то же время ограничения желтого уровня эпидопасности не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут иметь «желтый» или «зеленый» COVID-сертификаты.

Отмечается, что окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников имеют «зеленый» COVID-сертификат.

Кроме того, действующие ограничения красного уровня не будут применяться при условии наличия у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий, в том числе религиозных, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов, «зеленого» COVID-сертификата.

В то же время лицо, пересекающее границу Украины, при условии наличия «желтого» или «зеленого» сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 может не проходить самоизоляцию. Это также касается лиц, прибывающих из временно оккупированных территорий.

Источник:
Тэги: карантин, вакцинация, covid-19, COVID-сертификат
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