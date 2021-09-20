Названы кандидаты на пост главы Аппарата Рады

Во вторник глава фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя главы парламента.

Фракция Слуга народа избрала трех кандидатов на пост главы Аппарата Верховной Рады. Среди них Вячеслав Штучный, который уже возглавлял Аппарат парламента с сентября 2019 года по июль 2020 года. Об этом сообщила пресс-секретарь фракции СН в Раде Юлия Палийчук в понедельник, 20 сентября.

По ее словам, будут предложены такие кандидаты:

Вячеслав Штучный – экс-руководитель Аппарата;

Александр Копыленко – нардеп от СН;

Павел Фролов – нардеп от СН.

«Завтра глава фракции Давид Арахамия направит соответствующее письмо на имя главы парламента, поскольку Аппарат работает без постоянного руководителя уже больше года», – рассказала Палийчук.

В свою очередь глава фракции СН Давид Арахамия на брифинге сообщил, что Штучный ушел с должности из-за конфликта с «непосредственным руководителем». Но теперь его снова будут предлагать на этот пост.

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