США призвали Евросоюз ускорить расширение

США «хотели бы видеть более быструю интеграцию» Западных Балкан и надеются помочь «обеим сторонам вернуться в нужное русло».

США призвал Евросоюз ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан. Об этом заявил новый и.о. замгоссекретаря США по вопросам Южной Центральной Европы Габриэль Эскобар, сообщает EUobserver в понедельник, 20 сентября.

«Вернуться на 20 лет назад и увидеть, что на этом фронте не было большого прогресса, было немного разочаровывающим», – сказал Эскобар RFE/RL, ссылаясь на должности, которые он занимал в то время в контексте балканского региона.

«Мы бы хотели видеть более быструю интеграцию», – добавил он.

По его словам, и ЕС, и страны Западных Балкан (имея в виду Северную Македонию, Албанию, Сербию, Косово, Черногорию и Боснию и Герцеговину – ред.) сталкиваются с проблемами, которые необходимо преодолеть, чтобы сделать интеграцию реальностью. Эскобар выразил надежду, что участие Америки «поможет обеим сторонам вернуться в нужное русло».

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