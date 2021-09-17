США и ЕС не признают российские выборы на оккупированных территориях Украины

Страны Запада подтверждают непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

В официальном заявлении, обнародованном на сайте Госдепа США говорится, что выборы в Думу 17-19 сентября в Российской Федерации состоялись в условиях, которые не способствуют свободному и честному волеизъявлению. Использование российским правительством законов об «экстремистских организациях», «иностранных агентах» и «нежелательных организациях» серьезно ограничило политический плюрализм и помешало российскому народу реализовать свои гражданские и политические права.

Ограничения правительства России, которым предшествовали широкомасштабные усилия по маргинализации независимых политических деятелей, также препятствовали Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и ее Парламентской ассамблее наблюдать за выборами, ограничивая прозрачность, которая является важной для честных выборов.

Такие действия, как отмечают в Госдепе, противоречат обязательствам России, в том числе в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, а также обязательствам перед ОБСЕ и другими международными и региональными органами.

Евросоюз не признает проведение незаконных выборов в российскую Госдуму в оккупированном Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте Европейского Совета.

«ЕС не признает и не признает незаконную аннексию Крыма и города Севастополя Российской Федерацией, а потому не признает так называемые выборы, состоявшиеся на оккупированном Крымском полуострове», – говорится в заявлении.

«Решение Российской Федерации привлечь жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины к выборам в Государственную Думу, региональным и местным выборам противоречит духу и целям Минских соглашений. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», – сказано в документе.

В заявлении также говорится, что РФ должна выполнять взятые на себя обязательства в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы по защите прав человека и демократических ценностей.

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