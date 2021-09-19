В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

Министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает введения в Украине обязательной вакцинации от COVID-19.

«Предполагаю», – сказал Ляшко в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV, отвечая на вопрос ведущего о том, допускает ли он возможность обязательной вакцинации.

Министр отметил, что сейчас в Украине вакцинация добровольная, однако правительство не исключает некоторые изменения.

«Сегодня вакцинация бесплатная и добровольная. Вопрос возможности введения определенных категорий профессий в состав декретированных также рассматривается. Это контингент, который может приходить на работу после прохождения полного курса вакцинации против определенных инфекционных болезней. Такие варианты рассматриваются, но мы взяли опыт ЕС и США: когда вводятся ограничения, но они не работают для вакцинированных», – сказал Ляшко.

Декретированные контингенты – это должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

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