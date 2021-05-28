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07:47 21 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кличко отказался помогать Усику в подготовке к бою с Джошуа

В 2017 году на «Уэмбли» Кличко-младший техническим нокаутом в 11-м раунде проиграл бой Джошуа.

Дэвид Ганса, менеджер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа, сообщил, что экс-чемпион мира Владимир Кличко не намерен участвовать в подготовке его подопечного или Александра Усика перед очным поединком.

«Когда поединок Усика и Джошуа был объявлен, Владимир сказал Энтони: я люблю вас обоих, удачи, пусть победит сильнейший», – сказал менеджер.

Напомним, что в 2017 году на «Уэмбли» Кличко-младший техническим нокаутом в 11-м раунде проиграл бой Джошуа. Это был последний поединок в профессиональной карьере Владимира Кличко.

Поединок Джошуа – Усик состоится 25 сентября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

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Тэги: Владимир Кличко, бокс, Александр Усик
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