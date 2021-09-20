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09:00 21 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября

Глава государства находится в США с рабочим визитом – он выступит на общих дебатах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в США посетил Национальный мемориал 11 сентября в Нью-Йорке. Он почтил память жертв теракта и возложил цветы у монумента. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщил телеканал Дом.

По имеющимся данным, одним из героев-спасателей во время атаки на башни-близнецы был украинец Иван Скала, который служил полицейским в Департаменте администрации порта Нью-Йорка и Нью-Джерси. 11 сентября 2001 года он добровольно вызвался оказать помощь пострадавшим от теракта.



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Тэги: США, ООН, теракт, 11 сентября
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