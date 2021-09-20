НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
12:00 21 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН

Украинский президент примет участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН, выступит на ней и проведет на ее полях ряд встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает поднять тему оккупированных территорий в ходе пребывания на Генассамблее ООН, которая стартует в Нью-Йорке во вторник, 21 сентября. О своих ожиданиях он рассказал в эфире телеканала Дом.

Он считает, что Генассамблея ООН может стать одной из площадок для решения по Донбассу и Крыму.

«Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН – это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность», – заявил Зеленский.

Он намерен максимально эффективно использовать свою поездку для встреч с представителями разных стран.

«У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий», – отметил Зеленский.

Он также отметил важность признания Крымской платформы со стороны ООН.

«Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время», – сказал Зеленский.

Отметим, что в ходе визита на Генассамблею ООН Зеленский 22 сентября выступит с речью.

«Завтра президент примет участие в ее открытии, а послезавтра выступит с речью в ходе общих прений. Это произойдет, предварительно, в 16:40 по местному времени. Также президент Украины встретится с президентом ГА Абдуллой Шахидом и генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем», – сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Также у Зеленского запланированы встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Двусторонние переговоры с лидерами стран, в частности Турции и Великобритании, а также общение с крупным американским бизнесом, инвесторами, духовенством и украинской общиной в США», – добавил Никифоров.

Источник:
Тэги: НАТО, США, Генассамблеи ООН
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.09.2021 15:00
Зеленский встретится с генсеками НАТО и ООН
ТОР
19.09.2021 12:00
Париж: Новый военный альянс США отразится на НАТО
ТОР
16.09.2021 18:00
В Украине пройдут масштабные учения с участием 15 стран
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В НБУ назвали темы для обсуждения с миссией МВФ

14:00  Украина

Еще рано говорить о Железном куполе – Зеленский

13:00  Украина

Зеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН

12:00  Украина

В Украине резко ускорились темпы вакцинации

11:00  Украина

В Украине начинает работу миссия МВФ

10:00  Украина

Зеленский почтил память жертв теракта 11 сентября

09:00  Украина

В Киевской области студент умер после прививки

08:20  Украина

Кличко отказался помогать Усику в подготовке к бою с Джошуа

07:47  Украина

ВВП Украины во втором квартале вырос

06:05  Украина

Командующий ВСУ не видит признаков подготовки России к вторжению

05:02  Украина

«Газпром» отказался увеличивать транзит газа через Украину

04:30  Украина

Италия выиграла чемпионат Европы по волейболу

03:57  Мир

В Запорожье разоблачили турфирму, которая продавала поддельные ПЦР-тесты

02:54  Украина

В Украине могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19

01:47  Украина

США и ЕС не признают выборы в Думу на оккупированных территориях Украины

00:40  Мир

США призвали Евросоюз ускорить расширение

21:41  Мир

Названы кандидаты на пост главы Аппарата Рады

20:00  Украина

Новости | NetGameSlots.com