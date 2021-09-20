Зеленский озвучил ожидания от Генассамблеи ООН

Украинский президент примет участие в открытии 76-й сессии Генассамблеи ООН, выступит на ней и проведет на ее полях ряд встреч.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает поднять тему оккупированных территорий в ходе пребывания на Генассамблее ООН, которая стартует в Нью-Йорке во вторник, 21 сентября. О своих ожиданиях он рассказал в эфире телеканала Дом .

Он считает, что Генассамблея ООН может стать одной из площадок для решения по Донбассу и Крыму.

«Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН – это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность», – заявил Зеленский.

Он намерен максимально эффективно использовать свою поездку для встреч с представителями разных стран.

«У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий», – отметил Зеленский.

Он также отметил важность признания Крымской платформы со стороны ООН.

«Для нас очень важно, что ООН признала Крымскую платформу. Думаю, мы можем говорить о поддержке Украины со стороны наших партнеров в этот очень непростое время», – сказал Зеленский.