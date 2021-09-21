ВР приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022

Проект государственного бюджета на следующий год прошел представление в парламенте и принят к рассмотрению для дальнейшей работы.

Верховная Рада во вторник, 21 сентября, приняла к рассмотрению законопроект О государственном бюджете на 2022 год.

Далее нардепы смогут подавать предложения к проекту Кабинета министров.

«Представление законопроекта О государственном бюджете на 2022 год, регистрационный номер 6000, закончено. В соответствии со статьей 154 Регламента Верховной рады проект закона считается принятым Верховной Радой к рассмотрению для дальнейшей работы», – сказал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, который заменяет спикера парламента Дмитрия Разумкова на время болезни.

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