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16:00 21 Сентября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ВР приняла к рассмотрению проект госбюджета-2022

Проект государственного бюджета на следующий год прошел представление в парламенте и принят к рассмотрению для дальнейшей работы.

Верховная Рада во вторник, 21 сентября, приняла к рассмотрению законопроект О государственном бюджете на 2022 год.

Далее нардепы смогут подавать предложения к проекту Кабинета министров.

«Представление законопроекта О государственном бюджете на 2022 год, регистрационный номер 6000, закончено. В соответствии со статьей 154 Регламента Верховной рады проект закона считается принятым Верховной Радой к рассмотрению для дальнейшей работы», – сказал первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук, который заменяет спикера парламента Дмитрия Разумкова на время болезни.

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Тэги: Верховная Рада, госбюджет, нардепы
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