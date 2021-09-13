В США предрекают Европе газ по квотам

Из-за нехватки газа европейским странам придется распределять газ по квотам или покупать по завышенной цене, считает Хохштейн.

В наступающем отопительном сезоне страны Европы могут столкнуться с необходимостью распределения газа по квотам из-за его дефицита. Такое мнение высказал в интервью Bloomberg TV советник президента США по вопросам энергобезопасности Амос Хохштейн.

«Если зима будет холоднее, чем обычно, у нас не будет достаточно газа для отопления в ряде частей Европы», – сказал Хохштейн.

Он отметил, что из-за дефицита газа ряд стран будет покупать его по завышенной цене, а остальным придется распределять газ по квотам.

Хохштейн считает, что РФ использует сложившуюся ситуацию, чтобы склонить Европу к скорейшему запуску Северного потока-2.

Советник президента США отметил, что мощности газотранспортной системы Украины позволяют проводить больше газа, чем проводится сейчас.

Тэги: Европа, США, газ, квоты