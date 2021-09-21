Почему BMW M5 — отличный выбор для б/у автомобиля?

Покупка подержанного автомобиля — это хорошая бюджетная альтернатива.

Покупка подержанного автомобиля — это хорошая бюджетная альтернатива. В особенности если вы сможете приобрести автомобиль с небольшим пробегом, который не участвовал в ДТП (советуем уточнять у продавца этот момент, когда найдете интересующее вас объявление на OLX). Однако прежде всего необходимо определиться с моделью автомобиля. Мы рекомендуем вам купить БМВ М5 и постараемся аргументировать, почему его покупка будет выгодной.

Достойные технические характеристики

У автомобиля BMW M5 очень мощный двигатель и трансмиссия, обеспечивающие ему молниеносный разгон и невероятную управляемость. Если вы живете в маленьком городе, где состояние дорог довольно плачевное, можете смело брать б/у BMW M5. Он будет чувствовать себя на них довольно комфортно (в отличие от остальных «горожан»). Также он прослужит вам многие годы, его не нужно будет каждую неделю возить на СТО.

Удобный салон

В салоне автомобиля BMW M5 все располагается на своем месте и нет ничего лишнего. Эргономичность и удобство — это то, чего в автомобиле данной серии хватает с излишком. Даже во время длительных поездок вы не устанете, ведь в салоне авто будете чувствовать себя практически как дома.

Внешний вид

Вся серия BMW славится изысканным немецким стилем с ноткой строгости и педантичности. Автомобиль красив как изнутри, так и снаружи. Многие считают, что внешний вид автомобиля гораздо менее важен, чем его технические характеристики. Но когда вы каждый раз получаете визуальное наслаждение, садясь в машину, подобные мысли отходят на второй план.

Стоимость

Основное преимущество покупки подержанного автомобиля — это его более низкая стоимость по отношению к новому. Причем цену устанавливает индивидуально каждый владелец авто. При должном упорстве и терпеливости вы вполне можете найти авто с минимальным пробегом по низкой цене и даже снизить окончательную стоимость авто, поторговавшись с продавцом. Благо, на OLX объявлений достаточно.