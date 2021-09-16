Зеленский обсудил с главой ЕК саммит Украина-ЕС

Саммит запланирован на 12 октября. Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили подготовку к мероприятию.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского во вторник, 21 сентября.

«Обсудили подготовку к саммиту Украины – Европейского Союза 12 октября. Подчеркнули важность стратегического диалога по энергетической безопасности ЕС», – сказано в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил фон дер Ляйен за участие ЕС в саммите Крымской платформы на высшем уровне и за выделение транша макроэкономической помощи.

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