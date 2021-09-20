У Зеленского рассказали о его планах на Генассамблею ООН

Владимир Зеленский будет поднимать вопрос поддержки Крымской платформы и помощи в освобождении политзаключенных.

Президент Владимир Зеленский обсудит с генсеком ООН Антониу Гутерришем увеличение участия ООН в поддержке территориальной целостности Украины и Крымской платформы. Об этом заявил пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров в Нью-Йорке во вторник, 21 сентября.

«На Крымской платформе были представители от ЕС, от НАТО, а представителя от ООН не было. Крымская платформа и ее итоговая декларация основанные на резолюциях ООН. Говорить о том, как усилить сейчас роль ООН в поддержке территориальной целостности Украины, в частности поддержке именно Крымской платформы», – сказал Никифоров.

Он подчеркнул, что ООН является крупнейшим среди международных организаций потребителем товаров и услуг, поэтому Зеленский планирует обсудить усиление экономического сотрудничества.

«ООН ежегодно закупает или заказывает товаров и услуг на 20 миллиардов долларов. Украина от этого имеет немалую часть, но потенциал для увеличения этого показателя большой … Наша страна может оказывать транспортные услуги, обеспечивать разнообразные программы ООН продовольствием, Украина имеет развитую IT-отрасль, которая также среди того, в чем нуждается ООН», – добавил Никифоров.

Зеленский также встретится с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. В повестке дня встречи – энергетические вопросы.

«Это Северный поток-2, интеграция европейской и украинской электрических сетей, это, наконец, переход затем на «зеленую» энергетику, а также вопросы либерализации грузовых перевозок», – рассказал Никифоров.

Кроме того, в повестке дня встречи Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом экономические вопросы.

«Надо завершить подготовку и подписать соглашение о зоне свободной торговли между Турцией и Украиной. Это значительно усилит товарооборот между странами. Также это военное сотрудничество в области военно-морского флота. В частности, возможно, обсудят поставки сжиженного газа из стран Ближнего Востока при турецком посредничестве», – отметил Никифоров.

На встрече с Эрдоганом будет обсуждаться гуманитарная ситуация в аннексированном Крыму.

«Это поддержка, которую Турция могла бы предоставить крымским татарам, в частности задержанному Нариману Джелялову. Есть списки удерживаемых лиц. Я думаю, что Президент Украины может передать их Реджепу Тайипу Эрдогану, и они могут обсудить, каким образом Турция может способствовать освобождению удерживаемых лиц, в частности крымских татар», – пояснил пресс-секретарь Зеленского.

Наконец, у Зеленского запланирована встреча с представителями бизнес-кругов и потенциальными инвесторами.

«За политикой всегда должна следовать экономика. Сегодня будет одна встреча с инвесторами, завтра будет другая встреча – с руководством местного штаба Microsoft. Владимир Зеленский будет приглашать их в Украину. Сейчас как раз подходящий момент, чтобы инвестировать в Украину, ведь доходность такого бизнеса будет очень высокой», – пояснил Никифоров.

Тэги: ес, НАТО, ООН, политзаключенные, Крымская платформа